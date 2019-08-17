Появились фото последствий пожара в гостинице Одессы, снятые с дрона

Появились фотографии и видео последствий пожара в одесском отеле "Токио Стар", жертвами которого стали 8 человек и еще 10 человек пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думская".

Из фотографий и видео, которые были сняты при помощи дрона, видно, что больше всего от пламени пострадал второй этаж отеля, а само здание уцелело. Огонь местами прожег крышу здания.

Напомним, что ночью 17 августа в одесском отеле "Токио Стар" произошел пожар. По данным спасателей, огонь вспыхнул на втором этаже здания. В результате инцидента погибли 8 человек, еще десять человек пострадали. Шестеро пострадавших находятся в реанимации.

РБК-Украина писало, что полиция рассматривает 3 версии возникновения пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе. Основой версией является короткое замыкание в электрощитовой возле прачечной. Также правоохранители рассматривают умышленный поджог и неосторожное обращение с огнем.

Отметим, что на момент пожара в отеле находились 29 иностранцев, граждане Британии, Германии, Франции и других стран. В частности, в здании находились 14 граждан Беларуси.