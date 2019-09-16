Появились фото с места убийства боевика в Мариуполе

Фото: место убийства Романа Джумаева (0629.com.ua)

Убийство Джумаева произошло на пороге его квартиры

В сети появились фото и видео с места убийства боевика Романа Джумаева в Мариуполе Донецкой области. Материалы публикует местный сайт 0629.com.ua.

Сообщается, что, по данным медиков, на теле Джумаева обнаружены многочисленные огнестрельные ранения. Мужчина умер до приезда "скорой помощи". Также сообщается, что в момент убийства Джумаева в квартире могли находиться его родственники.

Фото: место убийства боевика Джумаева (0629.com.ua)

По уточненным данным, после инцидента бабушку Джумаева увезли в больницу, а на месте инцидента присутствует его мать. Предположительно, в него выстрелили семь раз.

Фото: место убийства боевика Джумаева (0629.com.ua)

Опубліковано Николаєм Рябченком Понеділок, 16 вересня 2019 р.

Отметим, ранее стало известно, что неизвестные расстреляли Джумаева на пороге квартиры. На данный момент полиция официальных комментариев не дает. Известно, что жертву в начале августа отпустили под домашний арест. Его обвиняли в участии в террористической организации, в частности, в боевых действиях против украинской армии на стороне "Донецкой народной республики".

Напомним, ранее сообщалось, что украинские пограничники на административной границе с оккупированным Крымом задержали боевика "ДНР". По данным следствия, задержанный подозревается в участии в боевых действиях на Донбассе.

Отметим, до этого стало известно, что обмен пленными между Украиной и террористическими организациями "Донецкой и Луганской народными республиками" может состояться в конце сентября 2019 года.