З'явилися фото з місця вбивства бойовика в Маріуполі

Фото: місце вбивства Романа Джумаєва (0629.com.ua)

Вбивство Джумаєва сталося на порозі його квартири

У мережі з'явилися фото та відео з місця вбивства бойовика Романа Джумаєва в Маріуполі Донецької області. Матеріали публікує місцевий сайт 0629.com.ua.

Повідомляється, що, за даними медиків, на тілі Джумаєва виявлені численні вогнепальні поранення. Чоловік помер до приїзду "швидкої допомоги". Також повідомляється, що в момент вбивства Джумаєва в квартирі могли знаходитися його родичі.

Фото: місце вбивства бойовика Джумаєва (0629.com.ua)

За уточненими даними, після інциденту бабусю Джумаєва відвезли в лікарню, а на місці інциденту присутня його мати. Імовірно, у нього вистрілили сім разів.

Фото: місце вбивства бойовика Джумаєва (0629.com.ua)

Опубліковано Николаєм Рябченком Понеділок, 16 вересня 2019 р.

Зазначимо, раніше стало відомо, що невідомі розстріляли Джумаєва на порозі квартири. На даний момент поліція офіційних коментарів не дає. Відомо, що жертву на початку серпня відпустили під домашній арешт. Його звинувачували в участі в терористичній організації, зокрема, у бойових діях проти української армії на боці "Донецької народної республіки".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські прикордонники на адміністративному кордоні з окупованим Кримом затримали бойовика "ДНР". За даними слідства, затриманий підозрюється в участі в бойових діях на Донбасі.

Відзначимо, до цього стало відомо, що обмін полоненими між Україною і терористичними організаціями "Донецької та Луганської народними республіками" може відбутися наприкінці вересня 2019 року.