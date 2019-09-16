ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

З'явилися фото з місця вбивства бойовика в Маріуполі

Новини » Надзвичайні події    16.09.2019 - 14:42
З'явилися фото з місця вбивства бойовика в Маріуполі
Фото: місце вбивства Романа Джумаєва (0629.com.ua)

Вбивство Джумаєва сталося на порозі його квартири

У мережі з'явилися фото та відео з місця вбивства бойовика Романа Джумаєва в Маріуполі Донецької області. Матеріали публікує місцевий сайт 0629.com.ua.

Повідомляється, що, за даними медиків, на тілі Джумаєва виявлені численні вогнепальні поранення. Чоловік помер до приїзду "швидкої допомоги". Також повідомляється, що в момент вбивства Джумаєва в квартирі могли знаходитися його родичі.

Фото: місце вбивства бойовика Джумаєва (0629.com.ua)

За уточненими даними, після інциденту бабусю Джумаєва відвезли в лікарню, а на місці інциденту присутня його мати. Імовірно, у нього вистрілили сім разів.

Фото: місце вбивства бойовика Джумаєва (0629.com.ua)

Опубліковано Николаєм Рябченком Понеділок, 16 вересня 2019 р.

Зазначимо, раніше стало відомо, що невідомі розстріляли Джумаєва на порозі квартири. На даний момент поліція офіційних коментарів не дає. Відомо, що жертву на початку серпня відпустили під домашній арешт. Його звинувачували в участі в терористичній організації, зокрема, у бойових діях проти української армії на боці "Донецької народної республіки".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські прикордонники на адміністративному кордоні з окупованим Кримом затримали бойовика "ДНР". За даними слідства, затриманий підозрюється в участі в бойових діях на Донбасі.

Відзначимо, до цього стало відомо, що обмін полоненими між Україною і терористичними організаціями "Донецької та Луганської народними республіками" може відбутися наприкінці вересня 2019 року.

У Латвії судитимуть бойовика, що воював на Донбасі
Новини України Маріупольбойовикипреступления
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся