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Появились фото с места катастрофы военного вертолета

Новости » Происшествия    30.05.2019 - 10:57
Появились фото с места катастрофы военного вертолета
Фото: место катастрофы вертолета Ми-8 (dbr.gov.ua)

Катастрофа вертолета Ми-8 произошла в ночь на 30 мая

В сети появились фото с места катастрофы вертолета Ми-8 в Ровенской области. Фотографии опубликованы на сайте Государственного бюро расследований.

На фото видно, что вертолет после падения загорелся. Отметим, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что самолет разбился около 23:50, а пожар был потушен в 01:02. К тушению всего привлекались 54 человека и 10 единиц техники.

 

Фото: место крушения вертолета Ми-8 (dbr.gov.ua)

Напомним, катастрофа произошла во время учебно-тренировочного полета возле села Сестрятин Радивиловского района. В результате крушения погибли четыре человека: командир экипажа - комбриг Игорь Мазепа, летчик-штурман Владислав Попенко, бортовой авиатехник-инструктор Василий Романюк и бортовой авиационный техник Павел Дацюк.

Сегодня утром президент Украины Владимир Зеленский поручил начальнику Генштаба ВСУ Руслану Хомчаку взять на личный контроль расследование катастрофы вертолета Ми-8. Он также заявил о недопустимости гибели военных на учениях и тренировках.

Зеленский пообещал помощь семьям погибших в катастрофе Ми-8
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