По факту крушения вертолета в Ровенской области открыто дело

Фото: крушение вертолета в Ровенской области (dbr.gov.ua)

Уголовное производство расследуется по ст. 416 Уголовного кодекса Украины

Государственное бюро расследований (ГБР) расследует обстоятельства крушения вертолета Ми-8 в Ровенской области. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро.

Следователи теруправления ГБР в городе Хмельницком расследуют обстоятельств падения вертолета Ми-8 в Ровенской области. Так, процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет военная прокуратура Ровенского гарнизона.

По предварительной информации, в военной части А2595 (16 отдельная бригада армейской авиации Командования Сухопутных войск, месторасположение - г. Броды Львовской области) происходили плановые летные учения "День-Ночь". Во время полета вблизи села Сестрятин Ровенской области на расстоянии около 3 км от указанного населенного пункта вертолет по неизвестным пока причинам упал.

В результате падения погиб экипаж в составе 4 человек, в том числе командир воинской части А2595. В настоящее время следователи ГБР работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства авиакатастрофы.

Уголовное производство расследуется по ст. 416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов).

Напомним, 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета произошла авиационная катастрофа с вертолетом Ми-8. Вертолет рухнул возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области.

В результате крушения вертолета погибли четыре военных: командир экипажа - командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (г. Броды Львовской области) полковник Мазепа Игорь; летчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав; бортовой авиационный техник-инструктор капитан Романюк Василий; бортовой авиационный техник старший лейтенант Дацюк Павел.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку взять на личный контроль расследование катастрофы вертолета Ми-8, а также выразил соболезнования семьям погибших.