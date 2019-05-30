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БПП не поддержит отставку Гройсмана

Новости » Политика    30.05.2019 - 10:09
БПП не поддержит отставку Гройсмана
Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)

Отставку Гройсмана сегодня вынесут на голосование Рады

Парламентская фракция "Блока Петра Порошенко" проголосует против отставки премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом после утреннего заседания фракции заявил представитель правительства в парламенте, нардеп Вадим Денисенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на утреннем заседании фракции БПП было принято практически единогласное решение голосовать против отставки премьера.

"У Зеленского было время для формирования нового правительства. Если мы сейчас отправим в отставку премьер-министра, согласно закону, вице-премьер не вправе подписывать документы ... Голосовать сейчас за отставку главы правительства и оставлять в хаосе Кабинет министров - это будет нелогично", - добавил Денисенко.

Он уточнил, что президент Владимир Зеленский до сих пор не предложил кандидатуру вместо Гройсмана.

"Мы считаем, что нельзя оставить на 4 месяца в хаосе государство, если четыре месяца не будут подписываться документы от Кабмина", - подчеркнул Денисенко.

Напомним, вчера правовой комитет Верховной рады рекомендовал парламенту определиться с заявлением об отставке Гройсмана путем голосования.

Ранее стало известно, что Гройсман не будет объединяться в новом парламенте с другими политическими силами.

Рада может провалить отставку Гройсмана, - представитель Кабмина в ВР
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