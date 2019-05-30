З'явилися фото з місця катастрофи військового вертольота

Фото: місце катастрофи вертольота Мі-8 (dbr.gov.ua)

Катастрофа вертольота Мі-8 сталася у ніч на 30 травня

У мережі з'явилися фото з місця катастрофи вертольота Мі-8 в Рівненській області. Фотографії опубліковано на сайті Державного бюро розслідувань.

На фото видно, що після падіння вертоліт загорівся. Зазначимо, у Державній службі з надзвичайних ситуацій уточнили, що літак розбився близько 23:50, а пожежа була ліквідована о 01:02. До гасіння всього залучалися 54 особи та 10 одиниць техніки.

Фото: місце аварії вертольота Мі-8 (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, катастрофа сталася під час навчально-тренувального польоту біля села Сестрятин Радивилівського району. В результаті аварії загинули чотири людини: командир екіпажу - комбриг Ігор Мазепа, льотчик-штурман Владислав Попенко, бортовий авіатехнік-інструктор Василь Романюк та бортовий авіаційний технік Павло Дацюк.

Сьогодні вранці президент України Володимир Зеленський доручив начальнику Генштабу ЗСУ Руслану Хомчаку взяти на особистий контроль розслідування катастрофи вертольота Мі-8. Він також заявив про неприпустимість загибелі військових на навчаннях та тренуваннях.