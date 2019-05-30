В ВСУ назвали имена погибших в крушении вертолета в Ровенской области

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Вчера ночью возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области разбился военный вертолет

В Вооруженных силах уточнили информацию об обстоятельствах крушения военного вертолета в Ровенской области. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета произошла авиационная катастрофа с вертолетом Ми-8. Вертолет рухнул возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области.

В результате крушения вертолета погибли четыре военных: командир экипажа - командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (г. Броды Львовской области) полковник Мазепа Игорь; летчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав; бортовой авиационный техник-инструктор капитан Романюк Василий; бортовой авиационный техник старший лейтенант Дацюк Павел.

На месте падения вертолета работает комиссия. Причины авиакатастрофы выясняются. Более подробная информация будет предоставлена ​​после выяснения обстоятельств происшествия, сообщили в ВСУ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку взять на личный контроль расследование катастрофы вертолета Ми-8, а также выразил соболезнования семьям погибших.