З'явилися дані про явку виборців на 20:00

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Явка на виборах до Ради на 20:00 становить Х

Дані Центральної виборчої комісії свідчать, що явка виборців на позачергових парламентських виборах станом на 20:00 неділі, 21 липня, складає 49,89%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ЦВК.

Відзначимо, станом на 20:55 надійшли дані про явку тільки з 4 окружних комісій.

Як писало РБК-Україна раніше, глава ЦВК Тетяна Сліпачук прогнозувала нижчу явку на виборах до Ради, ніж на президентських. Вона підкреслювала, що літо - не тільки сезон відпусток, а й сезон підробітку.

"Ми думаємо, це (явка - ред.) може бути проблемою. Адже мова йде не тільки про сезон відпусток, коли людина може дуже просто змінити своє місце голосування, але й про період, коли деякі українці їдуть заробляти гроші за кордон. А в голосуванні за кордоном є окремі труднощі", - заявляла керівниця ЦВК.

Підкреслимо, в інтерв'ю РБК-Україна директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович заявив, що явка на дострокових парламентських виборах очікується вище звичної. "Явка буде вище звичної, може, буде дотягувати до 60%, на рівні 57-58%", - відзначав він.

Також додамо, що, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на другу половину місяця планують відпустку 24% громадян України, що може вплинути на явку на дострокових виборах до ВР.

Відзначимо, в другому турі виборів президента 2019 остаточна явка виборців склала 62,07% в 199 округах.