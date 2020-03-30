ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Появилась повестка дня третьего внеочередного заседания Рады

Новости » Политика     30.03.2020 - 16:19
Появилась повестка дня третьего внеочередного заседания Рады
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Нардепы попробуют назначить новых министров и проголосовать за рынок земли

Стала известна повестка дня третьего внеочередного заседания Верховной рады Украины. Соответствующий документ опубликован на сайте Рады.

В повестке дня стоит назначение Сергея Марченко министром финансов Украины и Максима Степанова - министром здравоохранения.

Кроме того, для включения в повестку дня сессии и принятия решения рассмотрят законопроект по отдельным вопросам функционирования банковской системы, а также законопроект о рынке сельскохозяйственных земель.

Напомним, сегодня комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять законопроект №3260 в первом чтении. Данный закон является одним из предварительных условий для новой программы сотрудничества Украины с МВФ. Его положения запретят возвращать банки прежним владельцам, в частности, национализированный "ПриватБанк" будет законодательно защищен от возврата олигарху Игорю Коломойскому.

Отметим, сегодня Рада уже провалила назначение Сергея Марченко и Максима Степанова новыми министрами, однако Кабинет министров перерегистрировал представления на них перед третьим внеочередным заседанием.

Зеленский планирует принять участие в третьем внеочередном заседании парламента
Новости Украины Верховная Радаповестка днявнеочередное заседание
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь