Появилась повестка дня третьего внеочередного заседания Рады

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Нардепы попробуют назначить новых министров и проголосовать за рынок земли

Стала известна повестка дня третьего внеочередного заседания Верховной рады Украины. Соответствующий документ опубликован на сайте Рады.

В повестке дня стоит назначение Сергея Марченко министром финансов Украины и Максима Степанова - министром здравоохранения.

Кроме того, для включения в повестку дня сессии и принятия решения рассмотрят законопроект по отдельным вопросам функционирования банковской системы, а также законопроект о рынке сельскохозяйственных земель.

Напомним, сегодня комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять законопроект №3260 в первом чтении. Данный закон является одним из предварительных условий для новой программы сотрудничества Украины с МВФ. Его положения запретят возвращать банки прежним владельцам, в частности, национализированный "ПриватБанк" будет законодательно защищен от возврата олигарху Игорю Коломойскому.

Отметим, сегодня Рада уже провалила назначение Сергея Марченко и Максима Степанова новыми министрами, однако Кабинет министров перерегистрировал представления на них перед третьим внеочередным заседанием.