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З'явився порядок денний третього позачергового засідання Ради

Новини » Політика     30.03.2020 - 16:19
З'явився порядок денний третього позачергового засідання Ради
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Нардепи спробують призначити нових міністрів і проголосувати за ринок землі

Став відомий порядок денний третього позачергового засідання Верховної ради України. Відповідний документ опубліковано на сайті Ради.

На порядку денному стоїть призначення Сергія Марченка міністром фінансів України та Максима Степанова - міністром охорони здоров'я.

Крім того, для включення до порядку денного сесії і прийняття рішення розглянуть законопроект щодо окремих питань функціонування банківської системи, а також законопроект про ринок сільськогосподарських земель.

Нагадаємо, сьогодні комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти законопроект №3260 в першому читанні. Даний закон є однією з попередніх умов для нової програми співпраці України з МВФ. Його положення заборонять повертати банки колишнім власникам, зокрема, націоналізований "ПриватБанк" буде законодавчо захищений від повернення олігарху Ігорю Коломойському.

Відзначимо, сьогодні Рада вже провалила призначення Сергія Марченка та Максима Степанова новими міністрами, однак Кабінет міністрів перереєстрував подання на них перед третім позачерговим засіданням.

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