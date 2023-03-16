Пояснив, де і як треба вести бізнес. Путін провів зустріч із російськими олігархами

Путін на зустрічі з бізнесменами переконував, що "в Росії краще", а також що "антиросійськими санкціями Європа покарала саму себе".

Диктатор закликав їх інвестувати в нові технології, виробничі потужності та підприємства, щоб допомогти Росії подолати "спроби Заходу зруйнувати її економіку".

За його словами, у РФ відкриваються "величезні можливості практично для будь-якого бізнесу".

"Ті, хто залишився тут і реально працює, виявилися розумнішими, енергійнішими, ефективнішими, ніж ті, хто виїхали і дають поради нашим недоброзичливцям. Я часто від вас чув, що там (на Заході, - ред.) надійніше. А тепер? Ми всі маємо розуміти, що тут основа нашого існування", - заявив Путін.

Зазначимо, на зустрічі були присутні мільярдери Олег Дерипаска, Володимир Потанін, Олексій Мордашов, Герман Хан, Віктор Вексельберг, Віктор Рашніков, Андрій Мельниченко та Дмитро Мазепін. Майже всі вони потрапили під санкції Заходу з лютого минулого року.

Виступаючи сьогодні, Путін заявив, що у нього не було іншого вибору, окрім як "ввести свої сили в Україну".

За його словами, Росія зіткнулася з "війною санкцій", але швидко переорієнтовує свою економіку на країни, які не вводили обмежень проти держави-агресора.