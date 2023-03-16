Объяснил, где и как нужно вести бизнес. Путин провел встречу с российскими олигархами

Путин на встрече с бизнесменами убеждал, что "в России лучше", а также что "антироссийскими санкциями Европа наказала саму себя".

Диктатор призвал их инвестировать в новые технологии, производственные мощности и предприятия, чтобы помочь России преодолеть "попытки Запада разрушить ее экономику".

По его словам, у РФ открываются "огромные возможности практически для любого бизнеса".

"Оставшиеся здесь и реально работающие оказались умнее, энергичнее, эффективнее, чем те, кто уехали и дают советы нашим недоброжелателям. Я часто от вас слышал, что там (на Западе, - ред.) надежнее. А теперь? Мы все должны понимать, что здесь основа нашего существования", - заявил Путин.

Отметим, что на встрече присутствовали миллиардеры Олег Дерипаска, Владимир Потанин, Алексей Мордашов, Герман Хан, Виктор Вексельберг, Виктор Рашников, Андрей Мельниченко и Дмитрий Мазепин. Практически все они попали под санкции Запада с февраля прошлого года.

Выступая сегодня, Путин заявил, что у него не было другого выбора, кроме как "ввести свои силы в Украину".

По его словам, Россия столкнулась с "войной санкций", но быстро переориентирует свою экономику на страны, не вводившие ограничений против государства-агрессора.