ua ru
Пн, 13 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Путін зустрінеться з олігархами вперше з початку вторгнення в Україну, - Bloomberg

Новость на русском →
Україна, Понеділок 13 березня 2023 12:07
Путін зустрінеться з олігархами вперше з початку вторгнення в Україну, - Bloomberg Фото: президент РФ Володимир Путін (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 16 березня, російський диктатор Володимир Путін збере олігархів. Ця зустріч стане першою вперше з 24 лютого 2022 року, коли Росія вторглася в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами джерел видання, знайомих із підготовкою, Путін планує цього тижня зустрітися у Кремлі з провідними бізнесменами вперше з того часу, як він розпочав вторгнення в Україну.

Як відзначають журналісти, зустріч 16 березня за участю провідних членів Російської спілки промисловців і підприємців (РСПП) проходить у той час, коли "уряд, який щосили намагається покрити зростаючі витрати, оскільки війна йде вже другий рік, посилює тиск на компанії, щоб ті платили більше податків”.

"Торічна зустріч із магнатами була зірвана на тлі бойових дій", - йдеться у статті.

Як підкреслює Bloomberg, якщо минулого року багато магнатів були стурбовані тим, що публічна поява з Путіним може зробити їх об'єктами санкцій, то тепер під обмеження підпадають більшість основних членів правління РСПП.

Як повідомлялось, російським компаніям, котрі не будуть справлятись з виконанням державного замовлення, будуть змінювати керівників. Відповідний указ підписав диктатор Володимир Путін.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін
NEWS
Репетиція перед великою акцією. Гуменюк висловилася про підрив залізниці під Херсоном
Репетиція перед великою акцією. Гуменюк висловилася про підрив залізниці під Херсоном
DAILY
Навіщо Росії Бахмут "за будь-яку ціну" і чому Україна вирішила утримувати місто
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Навіщо Росії Бахмут "за будь-яку ціну" і чому Україна вирішила утримувати місто