Повысит ли "Укрзализныця" тарифы в 2022 году: ответ главы правления

"Укрзализныця" не планирует повышать тарифы на пассажирские перевозки. Это было бы несправедливо по отношению к большинству людей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Сейчас затруднительная ситуация, украинцы вынуждены перемещаться по стране и за ее пределы из-за военных действий. Для многих железная дорога стала дорогой жизни, и было бы несправедливо сейчас поднимать тарифы. И я считаю, что это правильная позиция", - заявил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

Камышин отметил, что "Укрзализныця" индексировала тарифы на грузовые перевозки именно для того, чтобы избежать поднятия тарифов на пассажирские перевозки.