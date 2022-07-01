Чи підвищить "Укрзалізниця" тарифи у 2022 році: відповідь голови правління

"Укрзалізниця" не планує підвищувати тарифи на пасажирські перевезення. Це було б несправедливо щодо більшості людей.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
"Зараз скрутна ситуація, українці вимушені переміщатися країною та за її межі через воєнні дії. Для багатьох залізниця стала дорогою життя, і було б несправедливо зараз піднімати тарифи. І я вважаю, що це правильна позиція", - заявив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.
Камишін зауважив, що "Укрзалізниця" індексувала тарифи на вантажні перевезення саме для того, аби уникнути підняття тарифів на пасажирські перевезення.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, Міністерство інфраструктури підтримало пропозицію "Укрзалізниці" підвищити тарифи на всі групи вантажів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.