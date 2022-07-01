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Чи підвищить "Укрзалізниця" тарифи у 2022 році: відповідь голови правління

Фото: чи підвищить "Укрзалізниця" тарифи у 2022 році (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Сергій Пишкін

"Укрзалізниця" не планує підвищувати тарифи на пасажирські перевезення. Це було б несправедливо щодо більшості людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Зараз скрутна ситуація, українці вимушені переміщатися країною та за її межі через воєнні дії. Для багатьох залізниця стала дорогою життя, і було б несправедливо зараз піднімати тарифи. І я вважаю, що це правильна позиція", - заявив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

Камишін зауважив, що "Укрзалізниця" індексувала тарифи на вантажні перевезення саме для того, аби уникнути підняття тарифів на пасажирські перевезення.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, Міністерство інфраструктури підтримало пропозицію "Укрзалізниці" підвищити тарифи на всі групи вантажів.

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