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Тарифы на перевозки "Укрзализныцей" вырастут на 70%

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Украина, Среда 29 июня 2022 10:56
Тарифы на перевозки "Укрзализныцей" вырастут на 70% Фото: тарифы на перевозки "Укрзализныцей" вырастут на 70% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство инфраструктуры поддержало предложение "Укрзализныци" повысить тарифы на все группы грузов на 70%. В министерстве считают, что бизнес адаптируется к новым ценам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра инфраструктуры Александра Кубракова в Facebook.

Как отметил министр, с начала полномасштабной агрессии России "Укрзализныця" приняла на себя один из самых тяжелых ударов агрессора. Грузовые перевозки, которые являются ключевым источником прибыли компании сократились на 65,3%, почти 6 300 км путей было разрушено врагом.

Государство субсидирует "Укрзализныцю" для того, чтобы она могла продолжать выполнять свои гуманитарные и оборонные функции. С начала войны на счета компании было направлено 10 млрд грн, сообщил Кубраков.

"Мы осознаем, что поднятие тарифов окажет влияние на предприятия, которые пользуются железной дорогой для перевозки грузов. Однако я уверен, что бизнес, который ориентирован прежде всего на внешние рынки, адаптирует свою деятельность, так, как это делает вся страна в жестких и несправедливых условиях российской агрессии", - добавил министр.

Напомним, потребительские цены в Украине в мае 2022 года по сравнению с апрелем выросли на 2,7%. В годовом измерении (к маю прошлого года) инфляция ускорилась до 18,0%.

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