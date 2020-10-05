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На повышенные зарплаты врачам направили более 670 млн гривен

Киев, Понедельник 05 октября 2020 13:49
На повышенные зарплаты врачам направили более 670 млн гривен
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На выплату повышенных зарплат украинским врачам направили более 670 млн гривен. Половина больниц уже получила эти средства.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на селекторном совещании у президента Владимира Зеленского, передает пресс-служба президента.

По его словам, договора с Национальной службой здоровья уже заключили 80% больниц. На сегодня продолжается процесс заключения соглашений с другими медучреждениями.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что медики должны были получить повышенные зарплаты уже в сентябре.

"Мы обещали медикам финансовые улучшения. Мы несем за это ответственность. Я ожидаю, что правительство будет выполнять свои обещания перед украинцами", - отмечал Зеленский.

В то же время, по данным Министерства здравоохранения, на повышение заработных плат было выделено 6 млрд гривен до конца года.

Также сообщалось, что больницам выплатили более 4,4 млрд гривен за медицинскую помощь пациентам с CОVID-19 . Выплаты получили более 150 больниц, которые оказывали стационарную помощь пациентам в апреле, но не входили в перечень определенных для этого учреждений.

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