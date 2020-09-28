Медики должны получить повышенные зарплаты уже в сентябре, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Президент Украины Владимир Зеленский требует, чтобы медики уже в сентябре получили повышенные зарплаты. Он обратил внимание, что сейчас слишком мало больниц заключили соглашения с Национальной службой здоровья для получения доплат.

Об этом он сказал в ходе селекторного совещания, передает пресс-служба Офиса президента.

"Уже конец месяца, и медработники через несколько дней должны получать зарплаты, а согласно данным, которые я получил, договоров о доплате медикам подписано меньше, чем на четверть поданных заявок", - заявил глава государства.

Он подчеркнул, что остается открытым вопрос и по обеспечению более 80% коек кислородом для больных COVID-19.

"Все эти вопросы должны быть решены", - отметил Зеленский.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что НСЗУ начала проводить оплаты учреждениям по заключенным договорам по надбавкам медработникам с 25 сентября.

"В течение следующих двух дней 500 учреждений здравоохранения получат средства. Другие учреждения получат их после подписания ими контрактов до конца недели", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что более 200 заведений до сих пор не подали предложения о заключении договора с НСЗУ, что делает невозможной своевременную выплату доплат медработникам.

"Контроль за выплатами - лично на министре здравоохранения", - отметил глава Кабмина.

Во время совещания была отмечена и необходимость решения вопроса с больницами второй волны и их обеспечением. Кроме того, НСЗУ подписала менее половины договоров о финансировании учреждений здравоохранения, которые его недополучили в связи со вторым этапом реформы.

Напомним, в начале сентября КМУ утвердил механизм доплат к заработным платам медицинским работникам; анонсировалось, что медики смогут получить выплаты уже до конца сентября.

Как писало РБК-Украина, в июле правительство выделило средства на повышение зарплат медицинским работникам с 1 сентября.