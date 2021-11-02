Повышенная аварийность на ТЭС. "Укрэнерго" объяснило поставки электроэнергии из Беларуси

В компании отметили, что в период с 13:00 до 20:00 в связи с дефицитом мощности в энергетической системе Украины вынуждено была активирована аварийная помощь из энергосистемы Беларуси.

Причинами дефицита мощности стала повышенная аварийность на энергоблоках тепловых электростанций (ТЭС) в результате сезонного роста потребления. При этом 2 ноября наблюдалось значительное увеличение выработки электроэнергии гидроэлектростанциями и снижение генерации ВИЭ (возобновляемых источников энергии).

В частности, отметили в "Укрэнерго", на "ДТЭК Кураховская ТЭС" задержан выход из планового ремонта блока №8 и корпус 1А "ДТЭК Криворожской ТЭС". Аварийный ремонт также проводился на энергоблоке №11 "ДТЭК Бурштынской ТЭС".

"НЭК «Укрэнерго» 2 ноября с 10:00 до 20:00 активировало аварийную помощь также из энергосистемы Словакии для компенсации дефицита мощности", - говорится в сообщении.