Підвищена аварійність на ТЕС. "Укренерго" пояснило постачання електроенергії з Білорусі

У компанії відзначили, що в період з 13:00 до 20:00 у зв'язку з дефіцитом потужності в енергетичній системі України вимушено була активована аварійна допомога з енергосистеми Білорусі.

Причинами дефіциту потужності стала підвищена аварійність на енергоблоках теплових електростанцій (ТЕС) в результаті сезонного зростання споживання. При цьому 2 листопада спостерігалося значне збільшення вироблення електроенергії гідроелектростанціями і зниження генерації ВДЕ (відновлюваних джерел енергії).

Зокрема, зазначили в "Укренерго", на "ДТЕК Курахівська ТЕС" затримано вихід з планового ремонту блоку №8 і корпус 1А "ДТЕК Криворізької ТЕС". Аварійний ремонт також проводився на енергоблоці №11 "ДТЕК Бурштинської ТЕС".

"НЕК "Укренерго" 2 листопада з 10:00 до 20:00 активувало аварійну допомогу також з енергосистеми Словаччини для компенсації дефіциту потужності", - йдеться в повідомленні.