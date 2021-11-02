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Повышенная аварийность на ТЭС. "Укрэнерго" объяснило поставки электроэнергии из Беларуси

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Киев, Вторник 02 ноября 2021 20:43
Повышенная аварийность на ТЭС. "Укрэнерго" объяснило поставки электроэнергии из Беларуси Фото: "Укрэнерго" пояснили поставки электроэнергии из Беларуси (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Поставки электроэнергии из Беларуси 2 ноября осуществлялись в рамках договора об аварийной помощи из-за ситуации на ТЭС. Ее ориентировочный объем составил около 3500 МВт/ч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

В компании отметили, что в период с 13:00 до 20:00 в связи с дефицитом мощности в энергетической системе Украины вынуждено была активирована аварийная помощь из энергосистемы Беларуси.

Причинами дефицита мощности стала повышенная аварийность на энергоблоках тепловых электростанций (ТЭС) в результате сезонного роста потребления. При этом 2 ноября наблюдалось значительное увеличение выработки электроэнергии гидроэлектростанциями и снижение генерации ВИЭ (возобновляемых источников энергии).

В частности, отметили в "Укрэнерго", на "ДТЭК Кураховская ТЭС" задержан выход из планового ремонта блока №8 и корпус 1А "ДТЭК Криворожской ТЭС". Аварийный ремонт также проводился на энергоблоке №11 "ДТЭК Бурштынской ТЭС".

"НЭК «Укрэнерго» 2 ноября с 10:00 до 20:00 активировало аварийную помощь также из энергосистемы Словакии для компенсации дефицита мощности", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 ноября Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину в рамках договора об оказании аварийной помощи.

Отметим, сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил возобновление импорта электроэнергии из Беларуси, но добавил, что для этого должна быть сильно холодная зима.

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Беларусь Укрэнерго Электроэнергия
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