Підвищена аварійність на ТЕС. "Укренерго" пояснило постачання електроенергії з Білорусі
Постачання електроенергії з Білорусі 2 листопада здійснювалися в рамках договору про аварійну допомогу через ситуацію на ТЕС. Її орієнтовний обсяг склав близько 3500 МВт/год.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укренерго".
У компанії відзначили, що в період з 13:00 до 20:00 у зв'язку з дефіцитом потужності в енергетичній системі України вимушено була активована аварійна допомога з енергосистеми Білорусі.
Причинами дефіциту потужності стала підвищена аварійність на енергоблоках теплових електростанцій (ТЕС) в результаті сезонного зростання споживання. При цьому 2 листопада спостерігалося значне збільшення вироблення електроенергії гідроелектростанціями і зниження генерації ВДЕ (відновлюваних джерел енергії).
Зокрема, зазначили в "Укренерго", на "ДТЕК Курахівська ТЕС" затримано вихід з планового ремонту блоку №8 і корпус 1А "ДТЕК Криворізької ТЕС". Аварійний ремонт також проводився на енергоблоці №11 "ДТЕК Бурштинської ТЕС".
"НЕК "Укренерго" 2 листопада з 10:00 до 20:00 активувало аварійну допомогу також з енергосистеми Словаччини для компенсації дефіциту потужності", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 2 листопада Білорусь відновила постачання електроенергії в Україну в рамках договору про надання аварійної допомоги.
Зазначимо, сьогодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль допустив відновлення імпорту електроенергії з Білорусі, але додав, що для цього має бути сильно холодна зима.