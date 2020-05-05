Для повышения зарплаты медикам нужно выделить дополнительно 11 млрд гривен,- Степанов

Для того, чтобы повысить заработные платы для 435 тыс. медиков, которые борются с распространением коронавирусной инфекции, необходимо дополнительно выделить 11 млрд гривен. Об этом на брифинге сообщил Министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он сообщил, медики должны получить увеличение заработной платы не менее чем до 50% уже в этом году.

"Для того, чтобы повысить заработные платы для 435 тыс. медиков необходимо дополнительно выделить 11 миллиардов гривен. Мы будем обращаться к правительству и затем к Верховной раде относительно изменений в государственный бюджет. Мы считаем, что наши медработники уже в этом году должны получить увеличение заработной платы не менее чем до 50%", - заявил Степанов.

Напомним, в Раде ожидают вдвое увеличить финансирование медицины в 2021 году.

Также ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины принял постановление, которое определяет правила и условия, по которым медицинские работники, которые привлечены к борьбе с коронавирусом будут получать повышенные зарплаты.