Для підвищення зарплати медикам потрібно виділити додатково 11 млрд гривень,- Степанов

Для того, щоб підвищити заробітні плати для 435 тис. медиків, які борються з поширенням коронавірусної інфекції, необхідно додатково виділити 11 млрд гривень. Про це на брифінгу повідомив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він повідомив, медики повинні отримати збільшення заробітної плати не менше ніж до 50% вже у цьому році.

"Для того, щоб підвищити заробітні плати для 435 тис. медиків необхідно додатково виділити 11 мільярдів гривень. Ми будемо звертатись до уряду і потім до Верховної ради щодо змін до державного бюджету. Ми вважаємо, що наші медпрацівники вже в цьому році повинні отримати збільшення заробітної плати не менше ніж до 50%", - заявив Степанов.

Нагадаємо, в Раді очікують вдвічі збільшити фінансування медицини у 2021 році.

Також раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів України прийняв постанову, яка визначає правила та умови, за яким медичні працівники, які залучені до боротьби з коронавірусом будуть отримувати підвищені зарплати.