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До 6% ВВП: в Раде ожидают вдвое увеличить финансирование медицины в 2021 году

Новости » Политика     05.05.2020 - 10:05
До 6% ВВП: в Раде ожидают вдвое увеличить финансирование медицины в 2021 году
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сейчас на медицину тратят примерно лишь 3% ВВП

В Раде ожидают вдвое увеличить финансирование медицины в 2021 году. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на медицину тратят примерно лишь 3% ВВП.

"В условиях дефицита финансирования ни одна реформа не будет иметь успеха. Поэтому комитет здоровья нации настаивает на необходимости увеличения финансирования системы здравоохранения вдвое - до 6% ВВП. Процесс формирования бюджета 2021 года уже начался. И мы призываем правительство пересмотреть размер финансирования медицины", - заявил Радуцкий.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что с 1 июня Минздрав введет новую систему финансирования больниц.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский призвал Министерство здравоохранения пересмотреть медицинскую реформу. Также он заявлял, что менять подход к медицинской реформе нужно после эпидемии коронавируса в Украине. Он также подверг критике то, что в украинской медицине большинство процессов выполняются в ручном режиме.

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