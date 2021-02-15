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Для повышения безопасности на дорогах в Украине предусмотрели 2,5 млрд гривен в 2021

Автор: Юлия Струк

Одной из приоритетных задач правительства остается повышение уровня безопасности дорожного движения в Украине. В государственном бюджете на 2021 год на эти цели предусмотрели около 2,5 млрд грн для реализации мероприятий.

Об этом рассказал замминистра финансов Александр Кава, передает правительственный портал.

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"В 2020 году в Украине по данным Национальной полиции зарегистрировано более 168 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 3541 человек и травмированы 31 974 человек. Мы видим, что сегодня в Украине уровень смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий выше чем среднеевропейский показатель", - сказал он.

Кава подчеркнул, что безопасные условия перевозки пассажиров железнодорожным транспортом позволят уменьшить нагрузку на междугородную и городской общественный транспорт.

Указано, что в 2021 году средства в сумме около 2,5 млрд грн потратят на строительство и усовершенствование:

  • 200 пешеходных переходов;
  • 20 кольцевых развязок;
  • ликвидацию 5 мест концентрации ДТП;
  • обеспечение работников полиции, ГСЧС и медиков необходимым оборудованием, что позволит более эффективно реагировать на ДТП и спасать жизни пострадавших;
  • габаритно-весовой контроль за перегруженными грузовиками, которые являются источником повышенной опасности.

Напомним, число камер для фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах Украины вырастет до 1,5 тысячи. Развитие такой системы фиксации планируется по трем направлениям.

В материале "Кнут без пряника. Как Рада хочет ужесточить наказание за нарушение ПДД", в мире применяется трехуровневая схема безопасности дорожного движения. Украина остановилась только на первом уровне, а лишь повышение штрафов и ужесточение наказания за нарушение ПДД не даст эффекта.

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