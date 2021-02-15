На підвищення безпеки на дорогах в Україні передбачили 2,5 млрд гривень у 2021

Одним з пріоритетних завдань уряду залишається підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні. У державному бюджеті на 2021 рік на ці цілі передбачили близько 2,5 млрд грн для реалізації заходів.

"У 2020 році в Україні за даними Національної поліції зареєстровано понад 168 тис. дорожньо-транспортних пригод, у яких загинуло 3541 людина та травмовано 31 974 осіб. Ми бачимо, що на сьогодні в Україні рівень смертності та травматизму внаслідок дорожньо-транспортних пригод є вищим ніж середньоєвропейський показник", - сказав він.

Кава підкреслив, що безпечні умови перевезення пасажирів залізничним транспортом дозволять зменшити навантаження на міжміський та міський громадський транспорт.

Вказано, що у 2021 році кошти в сумі близько 2,5 млрд грн витратять на побудову та удосконалення: