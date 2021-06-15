Повышением налогов власть отпугивает от Украины инвесторов, - экономист

"Любая налоговая система должна быть стабильной. По одной причине. Если вы вкладываете деньги куда-то в рост, инвестицию делаете, то вам, по крайней мере, надо хотя бы пол года знать правила игры", - сказал Терехин.

По его словам, введение налоговых изменений с 1 июля, как это предлагает правительство, является неприемлемым. Так же как и стремление правительства залатать бюджетные дыры за счет повышения налогов для бизнеса.

"Резерва у нашего правительства нет. Единственный способ покрыть эти дыры - занимать или поднимать налоги. Но тут опять с одалживанием проблема, поскольку уже не все инвесторы в государственные бумаги верят, что им заплатят. И не все верят в стабильность налогового законодательства", - пояснил Терехин.

По его мнению, принимать законопроект №5600 нельзя, потому что он нанесет ущерб экономике.

"За пару лет получим так называемый аутпут, как говорят, выхлоп. Так нельзя. Каждый нардеп должен чувствовать теоретически ответственность за принятие своего решения", - сказал Терехин.