Підвищенням податків влада відлякує від України інвесторів, - економіст

Постійними змінами податкового законодавства уряд вбиває довіру іноземних інвесторів. Законопроект №5600 не можна приймати, він завдасть шкоди бізнесу та економіці країни.

"Будь-яка податкова система має бути стабільною. Через одну причину. Якщо ви вкладаєте гроші кудись у зростання, інвестицію робите, то вам, принаймні, треба хоча б пів року знати правила гри", - сказав Терьохін.

За його словами, запровадження податкових змін з 1 липня, як це пропонує уряд, є неприйнятним. Так само як і прагнення уряду залатати бюджетні дірки коштом підвищення податків для бізнесу.

"Резерву в нашого уряду немає. Єдиний спосіб покрити ці дірки – позичати або піднімати податки. Але тут знову з позичанням проблема, оскільки вже не всі інвестори в державні папери вірять, що їм заплатять. І не всі вірять у стабільність податкового законодавства", - пояснив Терьохін.

На його думку, ухвалювати законопроект №5600 не можна, бо він завдасть шкоди економіці.

"За пару років отримаємо так званий аутпут, як кажуть, вихлоп. Так не можна. Кожний нардеп має відчувати теоретично відповідальність за прийняття свого рішення", - сказав Терьохін.

