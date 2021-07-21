Повышение железнодорожных тарифов доведет угольную отрасль к уничтожению, - Волынец

Повышение железнодорожных грузовых тарифов будет иметь значительное негативное влияние на все отрасли, что приведет к подорожанию товаров и услуг.

"Запускается такая цепь роста цен, который ударит не только по производителю и конкретным отраслям, например, угольной отрасли, перевозке различных грузов. Это все отразится на ценах товаров первой необходимости - даже продуктов питания, если об этом никто не думает. Это все будет заложено в конечной цене на продукты и товары первой необходимости, строительных материалов, это коснется каждого. Каждого украинца", - заявил нардеп.

По словам Михаила Волынца, угольная отрасль очередным повышением железнодорожных тарифов будет просто доводиться до уничтожения.

"Но потом будет еще круг проблем, когда нам придется покупать уголь из страны-агрессора, то есть из России по ценам в несколько раз выше, так как это было в 2014 году, в 2015 году и даже в 2016 году. Даже так, как это сейчас происходит, когда цена на уголь уже составляет 126 долл за тонну. Это без доставки в страну", - подчеркнул он.