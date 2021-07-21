Повышение железнодорожных тарифов доведет угольную отрасль к уничтожению, - Волынец
Повышение железнодорожных грузовых тарифов будет иметь значительное негативное влияние на все отрасли, что приведет к подорожанию товаров и услуг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера Независимого профсоюза горняков, народного депутата Михаила Волынца.
"Запускается такая цепь роста цен, который ударит не только по производителю и конкретным отраслям, например, угольной отрасли, перевозке различных грузов. Это все отразится на ценах товаров первой необходимости - даже продуктов питания, если об этом никто не думает. Это все будет заложено в конечной цене на продукты и товары первой необходимости, строительных материалов, это коснется каждого. Каждого украинца", - заявил нардеп.
По словам Михаила Волынца, угольная отрасль очередным повышением железнодорожных тарифов будет просто доводиться до уничтожения.
"Но потом будет еще круг проблем, когда нам придется покупать уголь из страны-агрессора, то есть из России по ценам в несколько раз выше, так как это было в 2014 году, в 2015 году и даже в 2016 году. Даже так, как это сейчас происходит, когда цена на уголь уже составляет 126 долл за тонну. Это без доставки в страну", - подчеркнул он.
Напомним, Министерство инфраструктуры Украины выступило с предложением повысить тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом. Согласно проекту, внеклассные грузы предлагают приравнять к грузам 1-го класса, а для 1 и 2 классов тарифы просто повысят. Причем для 1 класса повышение составит почти 30%.
Так, для грузов 1-го тарифного класса предусматривается постепенное увеличение уровня тарифов на 8% с 1 сентября 2021, и еще на 20,4% - с 01 января 2022 года. А для грузов 2-го тарифного класса цена на перевозку вырастет на 8% с 1 сентября 2021 года, и еще на 6,5% - с 1 января 2022 года.
Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) направила письмо президенту Украины. В письме ФРТУ призывает Владимира Зеленского не допустить необоснованного повышения стоимости железнодорожных перевозок, которое приведет к негативным последствиям для "Большой стройки" и всей экономики Украины.