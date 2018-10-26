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Повышение цены газа не повлияет на получателей субсидий, - Гройсман

Новости » Общество    26.10.2018 - 21:29
Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)
Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)

В 2019 году около 6,9 млн семей будут получать субсидию, заявил премьер

Повышение цен на газ не повлияет на людей, которые получают субсидии. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает РБК-Украина.

"Мы рассчитываем, что в 2019 году будет около 6,9 млн семей, получающих субсидию. Мы готовы к такой цифре. Повышение цен на газ не повлияет на тех людей, которые получают субсидии. Доля, которую они платили, не изменится. Все остальное оплатит государство", - сообщил Гройсман.

Он напомнил, что в бюджете-2019 году предусмотрено 55 млрд гривен на субсидии и социальную поддержку людей, нуждающихся в помощи. По его мнению, этого хватит, чтобы "защитить всех, кому это необходимо".

Напомним, с 1 ноября цена газа для населения составит 8,55 грн за куб. метр, до ноября действуют специальные обязательства НАК "Нафтогаза" по текущей цены. При этом Гройсман исключил дальнейший рост тарифов на газ в течение текущего отопительного сезона. 

Отметим, впервые за последние несколько лет в проекте госбюджета-2019 предусмотрено снижение расходов на субвенцию местным бюджетам для выплаты жилищных субсидий. Правительство предлагает урезать эту статью расходов почти на 16 млрд гривен в сравнении с нынешним годом - до 55,05 млрд гривен. Позже министр социальной политики Андрей Рева пояснил, что уменьшение суммы на субсидии в проекте государственного бюджета на 2019 год с 71 до 55 млрд гривен обусловлено тем, что в текущем году 18 млрд гривен будет направлено на погашение долгов прошлых лет. 

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Новости Украины Владимир Гройсмансубсидиигаз
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