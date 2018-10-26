Підвищення ціни газу не вплине на одержувачів субсидій, - Гройсман

Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

У 2019 році близько 6,9 млн сімей будуть отримувати субсидію, заявив прем'єр

Підвищення цін на газ не вплине на людей, які отримують субсидії. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає РБК-Україна.

"Ми розраховуємо, що в 2019 році буде близько 6,9 млн сімей, які отримують субсидію. Ми готові до такої цифри. Підвищення цін на газ не вплине на тих людей, які отримують субсидії. Частка, яку вони платили, не зміниться. Все інше оплатить держава", - повідомив Гройсман.

Він нагадав, що в бюджеті-2019 році передбачено 55 млрд гривень на субсидії та соціальну підтримку людей, які потребують допомоги. На його думку, цього вистачить, щоб "захистити всіх, кому це необхідно"/

Нагадаємо, з 1 листопада ціна газу для населення складе 8,55 грн за куб. метр, до листопада діють спеціальні зобов'язання НАК "Нафтогазу" з поточної ціни. При цьому Гройсман виключив подальше зростання тарифів на газ протягом поточного опалювального сезону.

Відзначимо, вперше за останні кілька років у проекті держбюджету-2019 передбачено зниження витрат на субвенцію місцевим бюджетам для виплати житлових субсидій. Уряд пропонує скоротити цю статтю витрат майже на 16 млрд гривень у порівнянні з нинішнім роком - до 55,05 млрд гривень. Пізніше міністр соціальної політики Андрій Рева пояснив, що зменшення суми на субсидії в проекті державного бюджету на 2019 рік з 71 до 55 млрд гривень обумовлено тим, що в поточному році 18 млрд гривень буде спрямовано на погашення боргів минулих років.