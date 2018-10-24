В правительстве пояснили уменьшение суммы на субсидии в бюджете-2019

Фото: Андрей Рева (kmu.gov.ua)

После погашения долгов прошлых лет на субсидии потребуется около 55 млрд грн

Уменьшение суммы на субсидии в проекте государственного бюджета на 2019 год с 71 до 55 млрд грн обусловлено тем, что в текущем году 18 млрд грн будет направлено на погашение долгов прошлых лет. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передает корреспондент РБК-Украина.

"В бюджете на 2018 год мы запланировали 71 млрд грн. Из этих 71 млрд грн приблизительно 18 млрд грн - это долги предыдущих периодов. И по состоянию на 1 сентября текущего года было назначено, начислено субсидий всем людям примерно 36 млрд грн, а заплачено предприятиям жилищно-коммунальной сферы более 57 млрд, то есть на 20 млрд больше", - сказал он.

Рева рассчитывает, что до конца года погашение долгов закончится и в следующем году на субсидии будет нужно около 53-55 млрд грн - то есть столько же, как и в этом году.

"В следующем бюджете предусмотрено 55 млрд грн. Поэтому мы считаем, что этой суммы должно хватить", - добавил он.

Отметим, впервые за последние несколько лет в проекте госбюджета-2019 предусмотрено снижение расходов на субвенцию местным бюджетам для выплаты жилищных субсидий. Правительство предлагает урезать эту статью расходов почти на 16 млрд гривен в сравнении с нынешним годом - до 55,05 млрд гривен.

Как писало РБК-Украина, повышение тарифов на газ для населения может привести к увеличению суммы, заложенной правительством на субсидии в проекте госбюджета-2019.