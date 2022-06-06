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За повышение цен на продукты до 7 лет тюрьмы: в Раде появилась новая инициатива

Фото: депутат от "Слуги народа" предлагает сажать на 7 лет за повышение цен на 20% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Верховной раде зарегистрирован проект изменений в Криминальный кодекс Украины относительно криминализации нарушений в сферах цен и тарифов на социально значимые товары и сбыта продукции, имеющей признаки товара военного назначения. Автор проекта - народный депутат Сергей Кузьминых ("Слуга народа").

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №7425.

Проектом закона предлагается на время военного положения установить, что превышение на 20% уровня цены, определенного Кабинетом министров, на товары, которые имеют существенную социальную значимость, карается лишением свободы на срок до 7 лет.

Это касается перечня, утвержденного Кабмином: мука пшеничная, макаронные изделия, батон, хлеб, крупа гречневая, крупа овсяная, свинина, говядина, птица (тушки куриные), молоко, масло сливочное, сметана, яйца куриные, масло подсолнечное, сахар кристаллический, капуста белокочанная, лук репчатый, свекла, морковь, картофель, этанол (раствор 96%), нестероидные противовоспалительные лекарственные средства отечественные, антибактериальные лекарственные средства отечественные, бензин (марки А-92, А-95), дизельное топливо, газ сжиженный для автомобилей.

Кроме того, проектом предлагается установить, что незаконное приобретение и сбыт (продажа) продукции, имеющей признаки товара военного назначения (бронежилеты, пластины для бронежилетов защитные шлемы, вещевое имущество и другая экипировка (кроме оружия)) наказываются лишением свободы на срок до 10 лет.

Напомним, Кабинет министров Украины ввел предельный уровень торговой надбавки на некоторые продукты. До конца действия карантина розничные торговцы не могут устанавливать наценку выше 10%.

После начала войны правительство поручило военным администрациям контролировать цены на социальные продукты.

В то же время конкретного уровня цен правительство не устанавливало.

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