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За підвищення цін на продукти до 7 років в'язниці: у Раді з'явилася нова ініціатива

Фото: депутат від "Слуги народу" пропонує саджати на 7 років за підвищення цін на 20% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Верховній раді зареєстрований проект змін до Кримінального кодексу України щодо криміналізації порушень у сферах цін і тарифів на соціально значущі товари та збуту продукції, що має ознаки товару військового призначення. Автор проекту - народний депутат Сергій Кузьміних ("Слуга народу").

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №7425.

Проектом закону пропонується на час воєнного стану встановити, що перевищення на 20% рівня ціни, визначеного Кабінетом міністрів, на товари, що мають істотну соціальну значущість, карається позбавленням волі на строк до 7 років.

Це стосується переліку, затвердженого Кабміном: борошно пшеничне, макаронні вироби, батон, хліб, крупа гречана, крупа вівсяна, свинина, яловичина, птиця (тушки курячі), молоко, масло вершкове, сметана, яйця курячі, олія соняшникова, цукор кристалічний, капуста білокачанна, цибуля ріпчаста, буряк, морква, картопля, етанол (розчин 96%), нестероїдні протизапальні лікарські засоби вітчизняні, антибактеріальні лікарські засоби вітчизняні, бензин (марки А-92, А-95), дизельне пальне, газ скраплений для автомобілів.

Крім того, проектом пропонується встановити, що незаконне придбання та збут (продаж) продукції, що має ознаки товару військового призначення (бронежилети, пластини для бронежилетів, захисні шоломи, речове майно та іншу екіпіровку (крім зброї)) караються позбавленням волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ввів граничний рівень торговельної надбавки на деякі продукти. До кінця дії карантину роздрібні торговці не можуть встановлювати націнку вище 10%.

Після початку війни уряд доручив військовим адміністраціям контролювати ціни на соціальні продукти.

Водночас конкретного рівня цін уряд не встановлював.

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