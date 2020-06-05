Повышение тарифов на отопление в программе сотрудничества с МВФ не предусмотрено, - Марченко

В ключевых пунктах меморандума дальнейшего сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) на 2020-2021 годы по программе stand by нет условий о повышении тарифов на отопление. В этом отопительном сезоне даже ожидается снижение цен.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире программы "Право на власть" на канале 1+1.

По его словам, проект меморандума не предусматривает повышения тарифов на отопление.

"Сейчас цена, которая была в предыдущем отопительном сезоне - больше 4 тысяч гривен. На рынке, фактически, цена - 2,275. Это цена мая. То есть, цена будет снижена... Мы считаем, что цена будет такая же на отопительный сезон и она будет снижена, по сравнению с отопительным сезоном прошлого года", - заявил Марченко.

Напомним, совет директоров МВФ включил в повестку дня на 9 июня вопрос об одобрении 18-месячной программы для Украины, ее общий объем составит 5 млрд долларов.

Добавим, несколько дней назад Европейский инвестиционный банк согласовал предоставление Украине кредита на 300 миллионов евро для повышения энергоэффективности общественных зданий.