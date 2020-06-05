Підвищення тарифів на опалення у новій програмі співпраці з МВФ не передбачено, - Марченко

У ключових пунктах меморандуму подальшої співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) на 2020-2021 роки за програмою stand by не має умови щодо підвищення тарифів на опалення. У цьому опалювальному сезоні навіть очікується зниження цін.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі програми "Право на владу" на каналі 1+1.

За його словами, проект меморандуму не передбачає підвищення тарифів на опалення.

"Зараз ціна, яка була в попередньому опалювальному сезоні - більше 4 тисяч гривень. На ринку, фактично, ціна - 2,275. Це ціна травня. Тобто, ціна буде знижена... Ми вважаємо, що ціна буде така сама на опалювальний сезон і вона буде знижена, порівняно з опалювальним сезоном попереднього року", - заявив Марченко.

Нагадаємо, рада директорів МВФ включила до порядку денного на 9 червня питання про схвалення 18-місячної програми для України, її загальний обсяг складе 5 млрд доларів.

Додамо, кілька днів тому Європейський інвестиційний банк узгодив надання Україні кредиту на 300 мільйонів євро для підвищення енергоефективності громадських будівель.