Повышение штрафов за отказ в льготном проезде для УБД: опубликован закон

Иллюстративное фото (facebook.com/93OMBR)

Закон вступит в силу 20 октября

Законопроект №0893 "О внесении изменений в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях об усилении ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан" в субботу, 19 октября, был опубликован в издании "Голос Украины". Закон вступит в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Так, документ направлен на то, чтобы штраф, который накладывается на перевозчиков за отказ в бесплатном проезде участникам боевых действий, ветеранам был увеличен.

В частности, на данный момент административный штраф за безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозке граждан составляет 8 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан - 136 гривен.

После вступления закона в силу это правонарушение повлечет наложение на водителей транспортных средств, граждан - субъектов предпринимательской деятельности штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан - 850 гривен. При этом в первом чтении закон предусматривал штраф в размере 150 таких минимумов.

Напомним, 17 октября проект подписал глава государства Владимир Зеленский, а глава Верховной рады Дмитрий Разумков одобрил его 5 октября.

Как писало РБК-Украина ранее, 3 октября парламент 9 созыва одобрил законопроект во втором чтении.

При этом за основу данный закон принимала еще Рада 8 созыва в начале июня. За документ тогда после ряда неудачных попыток проголосовал 231 нардеп.