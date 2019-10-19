ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Повышение штрафов за отказ в льготном проезде для УБД: опубликован закон

Новости » Политика    19.10.2019 - 22:05
Повышение штрафов за отказ в льготном проезде для УБД: опубликован закон
Иллюстративное фото (facebook.com/93OMBR)

Закон вступит в силу 20 октября

Законопроект №0893 "О внесении изменений в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях об усилении ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан" в субботу, 19 октября, был опубликован в издании "Голос Украины". Закон вступит в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Так, документ направлен на то, чтобы штраф, который накладывается на перевозчиков за отказ в бесплатном проезде участникам боевых действий, ветеранам был увеличен.

В частности, на данный момент административный штраф за безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозке граждан составляет 8 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан - 136 гривен.

После вступления закона в силу это правонарушение повлечет наложение на водителей транспортных средств, граждан - субъектов предпринимательской деятельности штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан - 850 гривен. При этом в первом чтении закон предусматривал штраф в размере 150 таких минимумов.

Напомним, 17 октября проект подписал глава государства Владимир Зеленский, а глава Верховной рады Дмитрий Разумков одобрил его 5 октября.

Как писало РБК-Украина ранее, 3 октября парламент 9 созыва одобрил законопроект во втором чтении.

При этом за основу данный закон принимала еще Рада 8 созыва в начале июня. За документ тогда после ряда неудачных попыток проголосовал 231 нардеп.

Зеленский одобрил закон о штрафах за отказ в льготном проезде для УБД Раде рекомендуют принять закон о получении добровольцами статуса УБД
Новости Украины штраф
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь