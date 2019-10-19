ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Підвищення штрафів за відмову в пільговому проїзді для УБД: опублікований закон

Новини » Політика    19.10.2019 - 22:05
Підвищення штрафів за відмову в пільговому проїзді для УБД: опублікований закон
Ілюстративне фото (facebook.com/93OMBR)

Закон набуде чинності 20 жовтня

Законопроект №0893 "Про внесення змін до статті 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за безпідставну відмову в пільговому перевезенні окремих категорій громадян" у суботу, 19 жовтня, був опублікований у виданні "Голос України". Закон набуде чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування.

Так, документ спрямований на те, щоб штраф, який накладається на перевізників за відмову в безкоштовному проїзді учасникам бойових дій, ветеранам був збільшений.

Зокрема, на даний момент адміністративний штраф за безпідставну відмову від передбаченого законом пільгового перевезення громадян становить 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 136 гривень.

Після набуття законом чинності це правопорушення спричинить стягнення з водіїв транспортних засобів, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 850 гривень. При цьому в першому читанні закон передбачав штраф у розмірі 150 таких мінімумів.

Нагадаємо, 17 жовтня проект підписав глава держави Володимир Зеленський, а глава Верховної ради Дмитро Разумков схвалив його 5 жовтня.

Як писало РБК-Україна раніше, 3 жовтня парламент 9 скликання схвалив законопроект у другому читанні.

При цьому за основу даний закон приймала ще Рада 8 скликання на початку червня. За документ тоді після низки невдалих спроб проголосував 231 нардеп.

Зеленський схвалив закон про штрафи за відмову в пільговому проїзді для УБД Раді рекомендують схвалити закон про отримання добровольцями статусу УБД
Новини України штраф
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся