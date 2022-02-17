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Повышение ренты на газ означает возвращение "Газпрома" на украинский рынок, - экс-премьер

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Киев, Четверг 17 февраля 2022 13:44
Повышение ренты на газ означает возвращение "Газпрома" на украинский рынок, - экс-премьер Фото: бывший премьер-министр Арсений Яценюк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Повышение ренты на украинский газ приведет к сокращению добычи и в перспективе к возвращению российского "Газпрома" на украинский рынок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра (2014-2016) Арсения Яценюка.

"Объективно, если будет принято решение о повышении ренты на газ, то это означает: первое - подорожание самого газа; второе - падение объемов добытого газа; третье - в перспективе двух-трех лет падение доходов государственного бюджета, потому что сейчас цены высокие, а они упадут; четвертое - это фактически означает возвращение российского "Газпрома" на украинский энергетический рынок", - пояснил экс-премьер.

Он напомнил, что Украина отказалась покупать газ у российского "Газпрома" еще в 2015 году.

"Россия не имеет газовой удавки, еще одного давления на Украину. Я поэтому категорически против выступаю таких драконовских ставок, которые приведут Украину к энергетической зависимости от России, которые уменьшат объемы добычи газа и фактически уничтожают энергетическую газовую независимость Украины", - подчеркнул Яценюк.

Напомним, 9 февраля в Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до рекордных за всю историю страны 69%.

По словам экспертов, уровень налогов в Украине может стать самым высоким среди всех стран Европы.

В Ассоциации газодобытчиков предупредили о риске остановки добычи газа из-за резкого повышения налогов и угрозе возврата к газовой зависимости от России.

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