ru ua
Чт, 17 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Підвищення ренти на газ означає повернення "Газпрому" на український ринок, - екс-прем’єр

Новость на русском →
Київ, Четвер 17 лютого 2022 13:44
Підвищення ренти на газ означає повернення "Газпрому" на український ринок, - екс-прем’єр Фото: колишній прем’єр-міністр Арсеній Яценюк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Підвищення ренти на український газ призведе до скорочення видобутку і в перспективі до повернення російського "Газпрому" на український ринок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра (2014-2016) Арсенія Яценюка.

"Об’єктивно, якщо буде прийнято рішення про підвищення ренти на газ, то це означає: перше - здорожчання самого газу; друге - падіння обсягів видобутого газу; третє - в перспективі двох-трьох років падіння доходів державного бюджету, тому що зараз ціни високі, а вони впадуть; четверте - це фактично означає повернення російського "Газпрому" на український енергетичний ринок", - пояснив екс-прем’єр.

Він нагадав, що Україна відмовилася купувати газ у російського "Газпрому" ще у 2015 році.

"Росія не має газового зашморгу, ще одного тиску на Україну. Я тому категорично проти виступаю таких драконівських ставок, які приведуть Україну до енергетичної залежності від Росії, які зменшать обсяги видобутку газу і які фактично знищують енергетичну газову незалежність України", - наголосив Яценюк.

Нагадаємо, 9 лютого у Раді зареєстрували законопроект, яким пропонується збільшити ренту на видобуток газу до рекордних за всю історію країни 69%.

За словами експертів, рівень податків в Україні може стати найвищим серед усіх країн Європи.

В Асоціації газодобувників попередили про ризик зупинення видобутку газу через різке підвищення податків та загрозу повернення до газової залежності від Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Газ
NEWS
Не тільки Росія не хоче, щоб Україна вступила до НАТО, - Зеленський
Не тільки Росія не хоче, щоб Україна вступила до НАТО, - Зеленський
DAILY
Олексій Резніков: Мета Кремля – не Україна, вони хочуть, щоб світу стало страшно
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Олексій Резніков: Мета Кремля – не Україна, вони хочуть, щоб світу стало страшно