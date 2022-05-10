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Повышение не ко времени. Тарифы на коммуналку в Украине планируют заморозить

Фото: Денис Шмыгаль, премьер Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Тарифы на коммунальные услуги в Украине планируют заморозить, пока идет война. Соответствующее предложение Кабинет министров направит на рассмотрение Верховной рады.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Предложение Кабмина будет предусматривать введение моратория на повышение тарифов на период военного положения и 6 месяцев после его завершения.

"Тарифы на газ и его распределение, а также на тепло и горячую воду не будут расти. В эти сложные дни любое повышение тарифов точно не ко времени", - подчеркнул глава украинского правительства.

Напомним, до этого Кабмин принял постановление, в котором рекомендовал не повышать тарифы для украинцев в течение действия военного положения в Украине.

А до этого правительство вносило изменения в некоторые положения, чтобы сохранить цены на газ для населения на уровне около 8 гривен за кубометр до 1 октября.

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Кабинет Министров УкраиныТарифыВоенное положениеВерховная радаВойна России против Украины