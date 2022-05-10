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Підвищення не на часі. Тарифи на комуналку в Україні планують заморозити

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Тарифи на комунальні послуги в Україні планують заморозити, поки триває війна. Відповідну пропозицію Кабінет міністрів направить на розгляд Верховної ради.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Пропозиція Кабміну передбачатиме запровадження мораторію на підвищення тарифів на період воєнного стану та 6 місяців після його завершення.

"Тарифи на газ та його розподіл, а також на тепло й гарячу воду не будуть зростати. У ці складні дні будь-яке підвищення тарифів точно не на часі", - наголосив глава українського уряду.

Нагадаємо, до цього Кабмін ухвалив постанову, в якій рекомендував не підвищувати тарифи для українців протягом дії воєнного стану в Україні.

А до цього уряд вносив зміни до деяких положень, щоб зберегти ціни на газ для населення на рівні близько 8 гривень за кубометр до 1 жовтня.

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Кабінет Міністрів УкраїниТарифиВоєнний станВерховна радаВійна Росії проти України