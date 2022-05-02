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Кабмин решил заморозить тарифы на коммуналку до окончания войны

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Украина, Понедельник 02 мая 2022 13:23
Кабмин решил заморозить тарифы на коммуналку до окончания войны Фото: правительство зафиксировало тарифы на коммуналку до конца войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров одобрил постановление "Некоторые вопросы регулирования деятельности в сфере коммунальных услуг в связи с введением в Украине военного положения". Тарифы для населения останутся на уровне 24 февраля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 29 апреля 2022 г. № 502.

Кабмин рекомендует в течение действия военного положения в Украине, но не ранее завершения текущего отопительного периода, органам, уполномоченным устанавливать тарифы, не повышать тарифы на тепловую энергию, услуги по поставке тепловой энергии и снабжения горячей водой, централизованного водоснабжения и централизованного водоотвода для населения.

Постановлением рекомендуется применять тарифы "к потребителю (населению) на уровне тарифов, применявшихся по состоянию на 24 февраля 2022 года".

Кроме того, рекомендуется компаниям приостановить выполнение согласованных инвестиционных программ, а средства, предусмотренные для зачисления на текущие счета со специальным режимом использования для проведения расчетов по инвестиционным программам, направлять на оплату энергоносителей и погашения других обязательств для обеспечения стабильной деятельности таких субъектов хозяйствования; отсрочить разработку, согласование и утверждения инвестиционных программ.

Отметим, Кабинет министров внес изменения в Положение о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов. Это даст возможность сохранить цены на газ для населения на уровне около 8 гривен за кубометр до 1 октября.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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