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Повышение налогов уничтожит бизнес и оставит страну без рабочих мест, - нардеп

Автор: РБК-Украина

Для пополнения госбюджета власти следует избавиться от теневых схем на рынке топлива, а не увеличивать налоги для бизнеса и обычных граждан.

Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко в эфире "Украина 24".

По его словам, повышение налогов негативно скажется на экономике, работе предпринимателей и благосостоянии обычных граждан.

"Все государства ищут баланс между тем, чтобы собирать деньги, необходимые для обеспечения бюджетных расходов, и при этом не придавить предпринимателей, инициативу и бизнес так, чтобы они просто исчезли. Тогда просто исчезнут рабочие места и все обвалится. В Украине, по-моему, этот баланс решили не искать. И сейчас выходят с одной логикой: давайте просто увеличим налоги", - объяснил Гончаренко.

Он считает, что власти следует искать другой источник для пополнения бюджета, в частности, ликвидировать коррупционные схемы на рынке топлива.

"Если власть хочет собрать деньги в бюджет, то есть масса мест, где можно найти, по сусекам поскрести и наскрести миллиарды. Посмотрите, что у нас творится в сфере топлива. У нас на АЗС каждый десятый литр проданный какой-то разбодяженный, фальсификат, за который не уплачено ни копейки налогов. Из Беларуси привозят какую-то бодягу, которую здесь расхимичивают, разбодяживают и продают нам. Госбюджет не получает, по самым скромным оценкам, 20 миллиардов гривен", - сказал Гончаренко.

Напомним, ранее лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что инициатива властей повысить налоги уничтожит отечественное предпринимательство. По ее мнению, недопустимо повышать налоги в кризис, а также подчеркнула, что другие страны пытаются максимально поддержать бизнес.

В свою очередь инвестаналитик Эрик Найман подчеркнул, что повышение налогов спровоцирует замедление экономики и приведет к росту цен на товары и услуги.

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