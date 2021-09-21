Повышение налогов в Украине создаст дополнительное и необоснованное давление на бизнес, - СПУ

Украинский бизнес уже неоднократно обращался с письмами и заявлениями к народным депутатам и органам госвласти с просьбой воздержаться от голосования за законопроект №5600 и провести обстоятельное обсуждение со всеми заинтересованными сторонами.

Представители бизнеса и бизнес-ассоциации отмечают, что законопроект в существующем виде предлагает увеличить нагрузку на легальный бизнес и создает условия для усиления необоснованного давления на предпринимателей и компании, что будет дестимулировать экономическое развитие и инвестиционную деятельность в стране.

В частности, ранее бизнес-ассоциации раскритиковали предложенные законопроектом изменения администрирования налога на прибыль предприятий в части списания убытков, увеличения налоговой нагрузки путем пересмотра налоговых ставок и ряд других норм законопроекта. Представители ассоциаций отмечали, что изменения налоговых ставок без соблюдения переходного периода нарушают принципы стабильности налогового законодательства.

Бизнес также раскритиковал ограничения права налогоплательщиков на использование накопленных убытков прошлых лет, запрет выезда за пределы страны руководителям предприятий с налоговым долгом, сокращение предельных сроков регистрации плательщиками НДС налоговых накладных, уменьшение срока на внесение налоговой накладной в состав налогового кредита и тому подобное.