Підвищення податків і зборів призведе до занепаду економіки, - економіст
Прийняття законопроекту Про внесення змін до Податкового кодексу (№5600) призведе до зростання податкового тиску на бізнес і матиме негативні наслідки для економіки.
Про це заявив старший аналітик з податкових питань Інституту соціально-економічної трансформації В'ячеслав Черкашин.
"Вони намагаються збільшити збір податків при незрозумілому поки тренді по економіці. Ви ж бачите, перший квартал до другого-падіння. Хоча вони очікували, що перший до другого буде вже зростання. Його не сталося, економіка не стартонула. І вже навіть не рятує "велике будівництво". Тобто, якщо минулого року вона мультиплікаційно дала майже 2 плюс ВВП, і ми впали не на 7-6%, а всього на 4% реального ВВП, то цього року вже навіть цей драйвер не працює", - розповів Черкашин.
За його словами, збільшення податкового тиску, пропоноване нормами Закону № 5600, зараз матиме негативні наслідки для економіки країни і призведе до подальшого занепаду економіки.
Раніше співголова комітету з питань податкової політики Американської торговельної палати в Україні Михайло Поляков заявив, що запропонований урядом законопроект про податкові зміни (№5600) є неприйнятним для бізнесу і повинен бути відхилений.
Своєю чергою економічний експерт Олексій Кущ заявив, що підвищення податків призведе до зростання цін на всі товари, а Україна перетвориться на сировинну державу.
Нагадаємо, Верховна рада в першому читанні прийняла закон " Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (рег. №5600). "За" підвищення податків і зборів в Україні проголосували 264 народних депутатів.
У цьому проекті, нагадаємо, йдеться про збільшення фіскального навантаження фактично на всі галузі. Зокрема, підвищаться акцизи на алкогольні напої та тютюнові вироби, з 2 до 0,5 га зменшується розмір ділянок для ведення особистого сільського господарства, продаж продукції з яких не оподатковуються податком на доходи фізосіб.
Також підвищуються податки для операторів мобільного зв'язку, і цілий ряд екологічних зборів, причому деякі відразу в три рази.