Підвищення податків і зборів призведе до занепаду економіки, - економіст

Прийняття законопроекту Про внесення змін до Податкового кодексу (№5600) призведе до зростання податкового тиску на бізнес і матиме негативні наслідки для економіки.

"Вони намагаються збільшити збір податків при незрозумілому поки тренді по економіці. Ви ж бачите, перший квартал до другого-падіння. Хоча вони очікували, що перший до другого буде вже зростання. Його не сталося, економіка не стартонула. І вже навіть не рятує "велике будівництво". Тобто, якщо минулого року вона мультиплікаційно дала майже 2 плюс ВВП, і ми впали не на 7-6%, а всього на 4% реального ВВП, то цього року вже навіть цей драйвер не працює", - розповів Черкашин.

За його словами, збільшення податкового тиску, пропоноване нормами Закону № 5600, зараз матиме негативні наслідки для економіки країни і призведе до подальшого занепаду економіки.

Раніше співголова комітету з питань податкової політики Американської торговельної палати в Україні Михайло Поляков заявив, що запропонований урядом законопроект про податкові зміни (№5600) є неприйнятним для бізнесу і повинен бути відхилений.

Своєю чергою економічний експерт Олексій Кущ заявив, що підвищення податків призведе до зростання цін на всі товари, а Україна перетвориться на сировинну державу.