Повышение налогов приведет к "тенизации" бизнеса и снижению деловой активности, - экономист

"Если идеи чиновников и господина Гетманцева о повышении налогов для промышленности будут реализованы, особенно с учетом проблем для бизнеса, которые возникли вследствие пандемии коронавируса, то не будет ни роста экономики, ни повышение доходов граждан, а доходы госбюджета впоследствии упадут, потому что рост налоговой нагрузки неизбежно приведет к "тенизации" и снижение деловой активности", - написал Кушнирук.

По его словам, повышением налогов власть пытается увеличить поступления в госбюджет, но при этом предоставляет значительные преференции аграрным олигархам, например, снизила ставку НДС для аграриев с 20% до 14%, в результате чего бюджет недополучит как минимум 5,5 млрд грн.

Экономист подчеркнул: чтобы увеличить поступления в бюджет, властям нужно сломать коррупционные схемы и вывести бизнес из "тени", а не загонять его туда увеличением налоговой нагрузки.

"Чтобы не было проблем по выполнению госбюджета, властям нужно просто прекратить действовать в интересах аграрных олигархов и сломать множество коррупционных и серых схем, которые за последние два года разрослись сногсшибательными темпами", - отметил Кушнирук.

По мнению экономиста, пагубная налоговая политика и некомпетентные действия чиновников, которые уничтожают отечественную промышленность, лишают страну будущего.

"В связи с профессиональной некомпетентностью и непониманием со стороны чиновников и многих народных депутатов экономических закономерностей, Украину все дальше толкают в сторону сырьевой аграрной державы, с примитивной структурой экономики и все большей технологической отсталостью. В стратегическом измерении они уничтожают предпосылки для формирования модерного, эффективного украинского государства, которое невозможно построить без мощной, наукоориентированной промышленности", - подытожил Кушнирук