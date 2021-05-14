Підвищення податків призведе до "тінізації" бізнесу та зниження ділової активності, - економіст

"Якщо ідеї урядовців та пана Гетманцева про підвищення податків для промисловості будуть реалізовані, особливо з урахуванням проблем для бізнесу, які виникли внаслідок пандемії коронавірусу, то не буде ні зростання економіки, ні підвищення доходів громадян, а доходи держбюджету згодом впадуть, тому що зростання податкового навантаження неминуче призводитиме до "тінізації" та зниження ділової активності", - написав Кушнірук.

За його словами, підвищенням податків влада намагається збільшити надходження до держбюджету, проте при цьому надає значні преференції аграрним олігархам, наприклад, зменшила ставку ПДВ для аграріїв з 20% до 14%, внаслідок чого бюджет недоотримає щонайменше 5,5 млрд грн.

Економіст наголосив: щоб збільшити надходження до бюджету, владі потрібно зламати корупційні схеми і вивести бізнес з "тіні", а не заганяти його туди збільшенням податкового навантаження.

"Щоб не було проблем з виконання держбюджету, владі потрібно просто припинити діяти в інтересах аграрних олігархів і зламати безліч корупційних і "сірих" схем, які за останні два роки розрослися карколомними темпами", - зазначив Кушнірук.

На думку економіста, згубна податкова політика та некомпетентні дії урядовців, які знищують вітчизняну промисловість, позбавляють країну майбутнього.

"У зв'язку з професійною некомпетентністю та нерозумінням з боку урядовців та багатьох народних депутатів економічних закономірностей, Україну все далі штовхають у бік сировинної аграрної держави, з примітивною структурою економіки та все більшою технологічною відсталістю. У стратегічному вимірі вони нищать передумови для формування модерної, ефективної української держави, яку неможливо побудувати без потужної, наукоорієнтованої промисловості", - підсумував Кушнірук